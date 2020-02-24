Армия и оружие

ТАССТАССИзраиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

Израильские вооруженные силы начали в воскресенье наносить удары по позициям радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
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В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
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