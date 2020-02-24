Армия и оружие
ТАССИзраиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе
Израильские вооруженные силы начали в воскресенье наносить удары по позициям радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
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Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
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В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
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Общество
В Финляндии предложили объединиться с Россией
Объединить Финляндию с Россией предложил мэр города Савонлинна во время встречи с властями Санкт-Петербурга.
Баскетбол
Сборная России обыграла Северную Македонию в игре отбора на Евробаскет
Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
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Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
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Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Общество
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Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Музыка
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Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Здоровье
Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду
Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
Армия и оружие
С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо
Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Космос