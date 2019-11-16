Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИзраиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
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Израиль нанес удары по сектору Газа после обстрелов

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