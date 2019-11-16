Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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