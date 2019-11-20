Армия и оружие
РИА НовостиАрмия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии, пишет Haaretz. Ранее во вторник в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики.
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с чего всё началось
Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.РБКвчера в 23:38
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