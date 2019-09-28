Армия и оружие
Lenta.ruИзраиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»
19 сентября источник Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.
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Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Происшествия
На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.
Ридус 09:26
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Культура
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
РИА Новости 10:13
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку
После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Киберспорт
Virtus.Pro анонсировали обновленный состав
Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru 09:05
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor 25 сентября в 22:27
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik вчера в 11:58
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Культура
Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет никто иной, как Хидео Кодзимы.
Игромания.ру 08:47
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике
Судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
News.ru 10:25