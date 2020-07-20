Энергетика
Lenta.ruЕвропа нашла замену российскому газу
Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода
Российская газетавчера в 14:04
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