Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».

Общество На Украине снизили тарифы для «зеленых» энергопроизводителей Решение о снижении тарифов и выплате государственной компенсации для электростанций, использующих для элетрогенерации солнечный свет и ветер, приняла Верховная рада Украины в первом чтении.

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Политика В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe. 161

Общество Госдума увеличила штрафы за продажу табака несовершеннолетним Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за продажу табачных изделий, насвая и снюса несовершеннолетним, сообщает ТАСС. 4

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Космос Японских астронавтов в космосе будут кормить курицей Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) одобрило жареную курицу «карааге-кун» сети магазинов «Лоусон» в качестве космического питания после трех лет испытаний, 15 июля сообщает Food Navigator Asia.

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