с чего всё началось

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Общество Новым министром культуры России стала Ольга Любимова Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.

Политика Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Политика Путин сократил визит в Израиль и Палестину В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.

Экономика Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

Транспорт Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Политика Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Шоу-бизнес Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.

Политика Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.