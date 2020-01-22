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КоммерсантъИзраиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
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Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.Коммерсантъ03:32
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Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
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Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
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Как сообщает MyDrivers, устройство будет представлено 24 февраля во время выставки MWC-2020 в Барселоне.
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В финальном матче россияне сыграют с США.
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Названа дата выхода 2 сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix
Продолжение киберпанк-сериала «Видоизмененный углерод» Netflix анонсировал еще в 2018 году, после завершения первого сезона.
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Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
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