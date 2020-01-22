Политика

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
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Об этом сообщает израильская газета «Маарив
» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
Коммерсантъ03:32

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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

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Историческое русское здание, записанное на Императорское правительство Российской Империи в Старом городе Иерусалима и самое близкое к Храму Гроба Господня русское владение. Представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, построенный Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.
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