с чего всё началось

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.

Экономика Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".

Общество Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.

Экономика Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Владимир Путин высказался о парламентской республике в России Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Футбол Юрий Семин: «„Локомотиву“ надо быть более сконцентрированным в обороне» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.