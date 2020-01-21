Политика

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
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с чего всё началось
Об этом сообщает израильская газета «Маарив
» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
Коммерсантъ03:32

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Дипломаты отказались комментировать передачу России Александровского подворья в Иерусалиме

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Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

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Ушаков прокомментировал информацию о передаче России подворья в Иерусалиме

Московский Комсомолец09:23

Апельсиновая сделка. Почему Россия потеряла Александровское подворье в Иерусалиме, и как она меняет на него заключенную израильтянку

Дождь14:44

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Коммерсантъ03:32

Поменять Нааму на подворье. Иерусалим может передать Москве исторические объекты в обмен на помилование осужденной в России израильтянки

Новая газетавчера в 05:47
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Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
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Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

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Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
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Эксперт считает, что Семак может покинуть «Зенит» из-за Кокорина

Известный футбольный эксперт Андрей Созин высказал предложение, что главный тренер петербургского «Зенита» Серей Семак может покинуть клуб из-за ситуации с трансфером нападающего Александра Кокорина.
Свободная Пресса 11:56
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
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Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
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Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
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ЛНА пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи

Запрет на использование единственного действующего международного аэропорта Митига в Триполи ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город

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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

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Путин пообещал не оставить Мединского без работы

Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
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Политика

Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.
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Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»

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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Авто

Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport

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Новые автомобили вчера в 05:51
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Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
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Здание
Историческое русское здание, записанное на Императорское правительство Российской Империи в Старом городе Иерусалима и самое близкое к Храму Гроба Господня русское владение. Представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, построенный Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.
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