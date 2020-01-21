Политика
КоммерсантъИзраиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
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Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.Коммерсантъ03:32
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Ушаков прокомментировал информацию о передаче России подворья в Иерусалиме
Московский Комсомолец09:23
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Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин высказал предложение, что главный тренер петербургского «Зенита» Серей Семак может покинуть клуб из-за ситуации с трансфером нападающего Александра Кокорина.
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WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
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Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
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Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город
С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Политика
Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
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Происшествия
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На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотиву“ надо быть более сконцентрированным в обороне»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.
Культура
Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
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Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Авто
Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
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Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.