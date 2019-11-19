Армия и оружие
News.ruИзраиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты
С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
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Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Московский Комсомолецвчера в 23:26
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Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря
Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
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В России отмечают День ракетных войск и артиллерии
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Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса
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В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
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В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
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Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Армия и оружие
Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой
Украина выбрала свой путь, мы — свой.
Экономика
Госдума 3 декабря рассмотрит законопроект о защите инвестиций
Госдума планирует обсудить законопроекты о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 3 декабря.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Происшествия
Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского стала звездой бала дебютанток
Поддержать девушку собралась почти вся семья 18 ноября в столичном Доме Пашкова состоялся ежегодный бал дебютанток.
Финансы
Рубль начал торги незначительным снижением к доллару и евро
Утром во вторник торги на "Московской бирже" начались незначительным ростом курсов доллара и евро к рублю в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем и на фоне умеренно дешевеющей нефти.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.