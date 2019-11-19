Армия и оружие

News.ruNews.ruИзраиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты

С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
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Средства ПВО Израиля перехватили четыре запущенные по Голанским высотам ракеты

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Российская газетавчера в 23:09

Воздушная тревога сработала на Голанских высотах

РЕН ТВвчера в 22:32
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