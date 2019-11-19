Армия и оружие
РосбалтИзраиль сообщил о перехвате четырех ракет из Сирии
В небе израильскими системами ПВО перехвачены четыре ракеты, запущенные по Голанским высотам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны в Twitter. Как уточняется, системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили снаряды.
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Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Московский Комсомолецвчера в 23:26
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