Армия и оружие

РосбалтРосбалтИзраиль сообщил о перехвате четырех ракет из Сирии

В небе израильскими системами ПВО перехвачены четыре ракеты, запущенные по Голанским высотам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны в Twitter. Как уточняется, системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили снаряды.
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Средства ПВО Израиля перехватили четыре запущенные по Голанским высотам ракеты

ТАССвчера в 23:02

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

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Армия Израиля заявила о перехвате четырех выпущенных из Сирии ракет

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Московский Комсомолецвчера в 23:26

Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет

Российская газетавчера в 23:09

Воздушная тревога сработала на Голанских высотах

РЕН ТВвчера в 22:32
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