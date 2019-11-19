В небе израильскими системами ПВО перехвачены четыре ракеты, запущенные по Голанским высотам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны в Twitter. Как уточняется, системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили снаряды.

Израиль сообщил о перехвате четырех ракет из Сирии

Общество ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Политика На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Происшествия Сотрудник российской колонии закопал свою подругу Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.

Политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Здоровье В России начались исследования «медицинской» марихуаны Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.

Политика Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Футбол В сборной России введена система штрафов В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.