Армия и оружие
RT на русскомИзраиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены. «Мы можем подтвердить, что все они были перехвачены в воздухе системой ПРО», — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
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Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Московский Комсомолецвчера в 23:26
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