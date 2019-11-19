Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИзраиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены. «Мы можем подтвердить, что все они были перехвачены в воздухе системой ПРО», — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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