Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИзраиль перехватил семь ракет из сектора Газа

Ранее, 31 октября, пресс-служба армии еврейского государства уже сообщала об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по территории Израиля. Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией.
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Атака ВВС Израиля позиций ХАМАС: пострадали мирные граждане

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Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
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Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

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«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Политика

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Вести.Ru 30 октября в 10:20
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Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

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К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

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Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

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РИА Новости 31 октября в 09:33
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