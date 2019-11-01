Ранее, 31 октября, пресс-служба армии еврейского государства уже сообщала об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по территории Израиля. Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией.

Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

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