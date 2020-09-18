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Ведомости
Ведомости

Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса

Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин, отмечает агентство. Ограничения сняли в мае, когда заболеваемость коронавирусом сократилась до единичных случаев в сутки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Газета.Ru07:18
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38
URA.Ru

Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

URA.Ru07:32
Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъ08:22
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газета08:23
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
REGNUM

Угроза коронавируса: в Израиле введен повторный карантин

REGNUM07:48

Из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов Башкирии

В пятницу, 18 сентября, в связи с угрозой распространения в Башкирии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в указ снова были внесены изменения, согласно которым ограничивается въезд и перемещение иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики.
Стерлеград10:25
16

У экзопланет может быть алмазное покрытие

Впоследствии другие предположили, что определенные планетные системы, рожденные из диска пыли, особенно богатого углеродом, углеродистых планет земной группы, могли иметь покрытие, в основном из алмазов.
V-kosmose.com07:36
9

Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 4 октября

Согласно Постановлению Правительства региона №783 от 18 сентября 2020 года в Саратовской области руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется продлить режим самоизоляции работникам, находящимся в группе риска по коронавирусу.
Саратов 2410:07
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Владимир Уйба отправил в отставку Илью Семяшкина

Напомним, Илья Семяшкин возглавлял социальную защиту всей республики при трех главах — начал он как руководитель агентства по социальному развитию в феврале 2010 года, последние годы был министром труда, занятости и социальной защиты, а с ноября 2019-го одновременно — и заместителем председателя правительства.
ИА БНК10:42
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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