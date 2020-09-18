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Ведомости
Ведомости

Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса

Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин, отмечает агентство. Ограничения сняли в мае, когда заболеваемость коронавирусом сократилась до единичных случаев в сутки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
URA.Ru

Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

URA.Ru07:32
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газета08:23
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38
ТАСС

Израиль ввел повторный общий карантин

ТАСС09:18
Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъ08:22
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
REGNUM

Угроза коронавируса: в Израиле введен повторный карантин

REGNUM07:48

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
CT news09:06
4,4K

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
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Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира

В Израиле накануне нового года по иудейскому религиозному календарю составили список самых влиятельных евреев, в первую пятерку, наряду с Марком Цукербергом и Биньямином Нетаньяху, попал глава фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор, сообщили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе.
РИА Новости10:42
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
3,9K

Sina назвала ядерное оружие США неэффективным из-за С-500

Журналисты китайского информационно-аналитического издания Sina пришли к выводу, что в случае принятия на вооружение российских ЗРС С-500 «Прометей» американские межконтинентальные баллистические ракеты станут просто бесполезны.
Военное деловчера в 10:13
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