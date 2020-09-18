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Ведомости
Ведомости 

Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса

Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин, отмечает агентство. Ограничения сняли в мае, когда заболеваемость коронавирусом сократилась до единичных случаев в сутки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газета08:23
REGNUM

Угроза коронавируса: в Израиле введен повторный карантин

REGNUM07:48
URA.Ru

Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

URA.Ru07:32
Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъ08:22
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Газета.Ru07:18
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Герасимову предложили стать худруком «Содружества актеров Таганки»

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.
РИА Новости07:45