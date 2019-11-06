с чего всё началось

Израильская противоракета системы «Праща Давида» класса «земля-воздух» упала в Сирии, не сработав, пишет The Jerusalem Post. Инцидент произошёл больше года назад, но издание сообщило об этом только сейчас.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Здоровье Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.

Политика Госдеп США: Преемник аль-Багдади не протянет долго В госдепартаменте США убеждены, что преемник уничтоженного лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") Абу-Бакра Аль-Багдади не проживет долго.

Происшествия Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие Как передает "Интерфакс", Салимчан Шамсутдинов подчеркнул, что в беседе Рамиль не говорил о деталях происшедшего, но дал понять, что действовал осознанно, поскольку дал ответ на насилие против себя.

Политика Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).

Политика Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Транспорт На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых авиабилетов на новые рейсы Авиакомпания Pegas Fly начала продажи билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока.

Политика Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Происшествия Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.

Гаджеты В России можно взять iPhone в аренду Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.

Футбол «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге» После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.

Наука Ученые предрекли людям «неописуемые страдания» В течение 40 лет ученые анализировали данные о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах уничтожения лесов, массе полярных льдов, внутреннем валовом продукте и выбросах углекислого газа.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Авто В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.

Гаджеты Adobe анонсировала выпуск приложения с эффектами фотошопа Каждый пользователь приложения сможет сам создавать эффекты. Создатели предлагают художникам и другим творческим людям пополнять коллекцию.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Шоу-бизнес Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Политика На Западе опасаются углубления интеграции России и Белоруссии Усилия по созданию Россией и Белоруссией совместного Союзного государства вызывает тревогу в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.