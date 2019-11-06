с чего всё началось

Израильская противоракета системы «Праща Давида» класса «земля-воздух» упала в Сирии, не сработав, пишет The Jerusalem Post. Инцидент произошёл больше года назад, но издание сообщило об этом только сейчас.

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Политика «Комитет солдатских матерей» уволил руководителя В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза».

Культура Мультсериал о юнармейцах будущего «Стражи» представили в Каннах Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей.

Общество РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Наука Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.

Наука Ученые впервые нашли ген «вечного детства» Молекулярные биологи из Миланского университета, проведя ряд экспериментов на мышах, нашли причину редкого генетического заболевания – синдрома Каллмана.

Общество Направления противодействия семейному насилию в России В качестве революционно-нового для российской действительности механизма противодействия семейным конфликтам сторонниками либеральных преобразований был разработан законопроект о семейно-бытовом насилии.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.

Общество Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

Футбол «Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо» Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Технологии Как смартфоны шпионят за своими пользователями Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Наука Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.

Авто Skoda показала салон новой Octavia Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Общество Концертный зал Мацуева построят в Иркутске на берегу водохранилища Ожидается также, что в проекте будет участвовать всемирно известный специалист в сфере акустического проектирования театрально-концертных залов, директор компании "Нагата акустикс" Ясухиса Тоеота Левченко также сообщил, что на берегу Чертугеевского залива, кроме концертного зала, планируется построить еще "несколько знаковых объектов".

Наука Видеоигры не увеличивают уровень насилия Автор статьи, Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне, изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.