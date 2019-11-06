Армия и оружие
REGNUMИзраиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Израильская противоракета системы «Праща Давида» класса «земля-воздух» упала в Сирии, не сработав, пишет The Jerusalem Post. Инцидент произошёл больше года назад, но издание сообщило об этом только сейчас.
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с чего всё началось
Одна из запущенных Израилем в направлении Сирии противоракет «Праща Давида» попала в руки сирийцев и была отправлена в Россию, сообщает китайское издание Sina.Коммерсантъ18:25
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Россия захватила секретную израильскую ракету, упавшую во время неудачного боевого пуска
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Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году
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