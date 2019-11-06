Израильская противоракета системы «Праща Давида» класса «земля-воздух» упала в Сирии, не сработав, пишет The Jerusalem Post. Инцидент произошёл больше года назад, но издание сообщило об этом только сейчас.

Футбол Локомотив — Ювентус 1:2 Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".

Общество В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о вытрезвителях Депутаты Государственной Думы России приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в регионах специальных социальных учреждений – вытрезвителей.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Экономика Госдума ограничивает займы в ломбардах Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Экономика ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Происшествия В Туле возле школы задержан мужчина с винтовкой В Туле росгвардейцы задержали жителя Воронежа, направлявшегося в одну из школ города с пневматической винтовкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Тульской области.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э» Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.

Политика Захарова рассказала, как ей пришлось извиняться за ошибки МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об информационных ошибках, которые допускали сотрудники ведомства, включая его главу Сергей Лаврова.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ внесут в Госдуму Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства России.

Культура Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Автомобилист сбил полицейского в Петербурге В Петербурге полиция задержала водителя-нарушителя, который, пытаясь скрыться, совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы.

Здоровье Онкологи назвали основные симптомы рака печени Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Гаджеты Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Политика Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.

Кино Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене» Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».