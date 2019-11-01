Политика

Газета.RuГазета.RuИзраиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Уточняется, что россиянин содержится в израильской тюрьме по запросу США с 2015 года. Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
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Главные новости к утру 1 ноября

Коммерсантъ00:05

Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

ТАССвчера в 19:36

Посол России в Израиле назвал неприемлемой экстрадицию Буркова в США

Известиявчера в 20:35

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

РБКвчера в 19:14

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

РИА Новостивчера в 19:05

Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

Lenta.ruвчера в 21:02

Защита Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

RT на русском30 октября в 16:08
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Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Политика

Владимир Путин посетит Будапешт

Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Политика

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Вести.Ru 00:06
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском 29 октября в 01:22
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
Авто

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Aobe.ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 18:58
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ вчера в 22:09
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Космос

Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год

В мае 2021 года на МКС отправится американский астронавт, который пробудет на станции целый год.
Российская газета 30 октября в 23:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Гаджеты

Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru вчера в 05:28
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Глюкоза предстала в образе сумасшедшей старушки

Рамблер вчера в 16:35
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в ноябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в ноябре.
Первый Тульский 01:03
Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН 30 октября в 09:53
Общество

В России изменился ГОСТ на хлеб

На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
Армия и оружие

США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.
iReactor вчера в 21:12
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия вчера в 12:40
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