Политика

РБКРБКИзраиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд приостановил экстрадицию и обязал Минюст определиться с решением по Буркову до 12:00 воскресенья, 3 ноября. США считают Буркова причастным к махинациям с кредитными картами американцев. Он был задержан в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году.
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Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

Lenta.ruвчера в 21:02

Посол России в Израиле назвал неприемлемой экстрадицию Буркова в США

Известиявчера в 20:35

Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

ТАССвчера в 19:36

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова

Эхо Москвывчера в 22:08

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

РИА Новостивчера в 19:05

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

РБКвчера в 19:14

Защита Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

RT на русском30 октября в 16:08
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Гаджеты

Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами

Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs.
Astera вчера в 16:49
Происшествия

В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика

Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Известия вчера в 21:18
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Авто

На SEMA представят 1000-сильный пикап Jeep Gladiator

Ателье Hennessey представит на SEMA 1000-сильный пикап Jeep Gladiator.
OAnews вчера в 09:12
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК вчера в 18:37
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета вчера в 05:39
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни

Москва 24 30 октября в 07:26
Футбол

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.
Чемпионат вчера в 22:24
Политика

Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Политика Сегодня вчера в 22:09
Космос

Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже

Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
Э Вести 29 октября в 06:21
Политика

Глава офиса президента Богдан: Зеленский устал от негатива

Богдан сообщил, что президент устал от негатива, которого много выливается, в том числе через СМИ.
RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Технологии

В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G

По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Telesputnik.ru вчера в 08:09
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Политика

Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил.
Известия 30 октября в 14:45
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

РИА Новости вчера в 09:38
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru вчера в 17:15
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС вчера в 12:27
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Футбол

Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым

Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:42
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