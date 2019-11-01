Политика
РБКИзраиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд приостановил экстрадицию и обязал Минюст определиться с решением по Буркову до 12:00 воскресенья, 3 ноября. США считают Буркова причастным к махинациям с кредитными картами американцев. Он был задержан в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Гаджеты
Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами
Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs.
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Авто
На SEMA представят 1000-сильный пикап Jeep Gladiator
Ателье Hennessey представит на SEMA 1000-сильный пикап Jeep Gladiator.
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни
Футбол
Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.
Политика
Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине
Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Космос
Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже
Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
Политика
Глава офиса президента Богдан: Зеленский устал от негатива
Богдан сообщил, что президент устал от негатива, которого много выливается, в том числе через СМИ.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Технологии
В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G
По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Политика
Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Происшествия
Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы
Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
Футбол
Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".