Общество
Газета.RuИзраиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам
Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами
8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Экономика
ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении
Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
Экономика
Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам
Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Технологии
О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян
О новом виде мошенничества с банковскими картами сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Общество
«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
На Zoom подали в суд из-за утечек данных
По мнению инвестора, Zoom скрывала информацию о своих уязвимостях, которые привели к утечкам данных.
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Общество
Врач назвал яркие симптомы коронавируса
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Морозов заявил, что самыми очевидными симптомами коронавируса являются температура, сухой кашель и одышка.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Здоровье
Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео
В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160
Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.