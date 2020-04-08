Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Общество Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

Наука Раскрыто влияние коронавируса на сердце Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.

Происшествия Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Экономика Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Шоу-бизнес Анна Курникова показала младшую дочь Машу Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.

Политика Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.

Общество Врач назвал яркие симптомы коронавируса Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Морозов заявил, что самыми очевидными симптомами коронавируса являются температура, сухой кашель и одышка.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.