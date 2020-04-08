Общество

Газета.RuГазета.RuИзраиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
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