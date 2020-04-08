Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

Политика На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Технологии Sony представила геймпад для PlayStation 5 Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.

Экономика Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря Лимоны В отличие от имбиря и чеснока, резкого роста импорта лимонов в Россию во время режима самоизоляции не наблюдается, сообщили в Россельхознадзоре.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Происшествия На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.

Общество Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой Редакция итальянской версии журнала Vogue сообщила, что впервые в своей истории номер выйдет с белой (пустой) обложкой.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Футбол Паоло Мальдини излечился от коронавируса Есть неподтвержденные данные, что директор "Милана" Паоло Мальдини излечился от коронавируса.В прошлом месяце Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились новым вирусом COVID-19.Теперь Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com утверждают, что Мальдини старший, как и его сын, полностью восстановились после заражения.