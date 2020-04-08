Общество
Газета.RuИзраиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание
Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
Общество
Опасное насекомое обнаружили в Подмосковье
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.
Экономика
Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря
Лимоны В отличие от имбиря и чеснока, резкого роста импорта лимонов в Россию во время режима самоизоляции не наблюдается, сообщили в Россельхознадзоре.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1
Компания Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1.
Шоу-бизнес
Лещенко заявил, что Малахов принудил его к нарушению самоизоляции
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Общество
Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества
В финансовой сфере появляются новые мошеннические схемы.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Происшествия
На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
Политика
Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Общество
В Польше оценили ситуацию с распространением коронавируса
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса.
Общество
Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой
Редакция итальянской версии журнала Vogue сообщила, что впервые в своей истории номер выйдет с белой (пустой) обложкой.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Футбол
Паоло Мальдини излечился от коронавируса
Есть неподтвержденные данные, что директор "Милана" Паоло Мальдини излечился от коронавируса.В прошлом месяце Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились новым вирусом COVID-19.Теперь Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com утверждают, что Мальдини старший, как и его сын, полностью восстановились после заражения.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус
За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"