Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИзраиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
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Историк Дэн Мичман, глава института изучения Холокоста при иерусалимском мемориале Яд ва-Шем, в письме для редакции
 газеты Haaretz извинился за «неточности» в презентации, показанной в конце января на всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
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