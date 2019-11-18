Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Соответствующие заявления опубликовали МИД страны и глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

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