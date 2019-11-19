Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter. По некоторым данным, ракеты были выпущены с территории Сирии.

Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии

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