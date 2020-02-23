Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия. Перехват осуществила система ПРО «Железный купол». Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
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