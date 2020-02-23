По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия. Перехват осуществила система ПРО «Железный купол». Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).

Общество В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Общество МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.

Общество Все заводы Toyota в Китае возобновили работу Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.

Происшествия Президента Федерации хоккея Москвы арестовали по делу о растрате В Москве полицейские арестовали президента столичной федерации хоккея Сергея Менделеева по делу о растрате с ущербом на сумму три миллиарда рублей.

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Игры В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3 Судя по всему, недавно издатель и разработчик игры Capcom приглашал журналистов для предварительного показа Resident Evil 3. Материалы по игре должны были появиться не раньше, чем 25 февраля.