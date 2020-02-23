Армия и оружие
КоммерсантъИзраиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия. Перехват осуществила система ПРО «Железный купол». Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
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Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка
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Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
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Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели
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Музыка
Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении
Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
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Армия и оружие
С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо
Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
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В Москве полицейские арестовали президента столичной федерации хоккея Сергея Менделеева по делу о растрате с ущербом на сумму три миллиарда рублей.
Футбол
Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити»
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поведал о плане на игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Игры
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
Судя по всему, недавно издатель и разработчик игры Capcom приглашал журналистов для предварительного показа Resident Evil 3. Материалы по игре должны были появиться не раньше, чем 25 февраля.
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Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть
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Армия и оружие
Обвинениями в сторону Италии ПНС Ливии показывает агонию своего режима
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, почему так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии выступает с обвинениями в сторону Италии.
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Происшествия
В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.