Политика

Ruposters.ruRuposters.ruИзраиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту

Организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Израиле заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в мероприятии был бессмысленным – высвободить место для пожилых евреев, переживших геноцид, все равно не получилось.
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с чего всё началось
— Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении мероприятия под названием "Помнить о холокосте, чтобы бороться с антисемитизмом", — приводит их слова The Jerusalem Post
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Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина

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Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

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«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на «зеленое дерби»

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Президент Украины
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