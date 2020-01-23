Политика
Ruposters.ruИзраиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Израиле заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в мероприятии был бессмысленным – высвободить место для пожилых евреев, переживших геноцид, все равно не получилось.
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с чего всё началось
— Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении мероприятия под названием "Помнить о холокосте, чтобы бороться с антисемитизмом", — приводит их слова The Jerusalem Post.Life.ru09:40
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Здоровье
Пенсионеры по-прежнему станут получать высокотехнологичную медпомощь
В первой редакции Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» было написано, что помощь оказывается гражданам в виде специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова
Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Происшествия
Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
Происшествия
В Курске кафе «Мимино» горит по всей площади
В Курске горит кафе «Мимино» - огонь охватил практически всю площадь здания. Мы получаем кадры с места происшествия.
Политика
Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Происшествия
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Евросоюз запретил поставку мяса птицы с Украины
Европейская комиссия временно запретила ввоз мяса птицы, продукции из мяса и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства на свою территорию.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей личной помощницы
31-летняя Кристина Асмус в своем микроблоге в Instagram рассказала, как последние несколько месяцев ее экс-помощница Елена тайно продолжала вести дела актрисы.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Хоккей
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на «зеленое дерби»
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".