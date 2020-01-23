с чего всё началось

Организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Израиле заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в мероприятии был бессмысленным – высвободить место для пожилых евреев, переживших геноцид, все равно не получилось.

Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту

Здоровье Пенсионеры по-прежнему станут получать высокотехнологичную медпомощь В первой редакции Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» было написано, что помощь оказывается гражданам в виде специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи.

Политика Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.

Единоборства Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.

Происшествия В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России» Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Биатлон Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Политика Евросоюз запретил поставку мяса птицы с Украины Европейская комиссия временно запретила ввоз мяса птицы, продукции из мяса и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства на свою территорию.

Шоу-бизнес Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей личной помощницы 31-летняя Кристина Асмус в своем микроблоге в Instagram рассказала, как последние несколько месяцев ее экс-помощница Елена тайно продолжала вести дела актрисы.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.