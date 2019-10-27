Политика
Газета.RuИзраиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС. Поправки вступают в силу с 27 октября 2019 года.
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Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Испанские ученые выяснили, что лекарства от повышенного кровяного давления лучше принимать в вечернее время или перед сном.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Наука
От алкоголизма защитит высшее образование
Британские ученые установили, что четыре года, которые человек тратит на дополнительное образование, сокращает предрасположенность к спиртным напиткам на 50%.
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Общество
«Нафтогаз» объявил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании «Южный поток» (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Политика
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над стратегическими военными базами США
В Юте борт пролетел над авиабазой Хилл.
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Происшествия
Появилось видео с места аварии в Алтайском крае, где погибли 8 человек
РЕН ТВ опубликовало видео с места ДТП, которое произошло в Алтайском крае с участием двух микроавтобусов.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали
Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.