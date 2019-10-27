Политика

Газета.RuГазета.RuИзраиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС. Поправки вступают в силу с 27 октября 2019 года.
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