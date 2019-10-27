Политика
RT на русскомВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
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Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
Вести.Ru 13:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Наука
Обнаружены новые причины снижения сатурации во время сна
Ученым удалось выявить 57 генетических вариаций гена, тесно связанных со снижением уровня кислорода в крови во время сна.
Лечащий Врач 25 октября в 02:00
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Политика
Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса
Телеканал 360° 17:41
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», несмотря на дубль Овечкина
Sport24.ru 24 октября в 23:56
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
Спорт-Экспресс 17:06
Экономика
Сэкономленные деньги единой субсидии перераспределят в ЕАО
Власти региона решили перераспределить эти деньги и потратить их на оснащение больницы, дома культуры и развитие транспортной сети.
EastRussia 25 октября в 06:48
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
РИА Новости 07:58
Гаджеты
Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже
Китайский производитель Meizu запустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Игромания.ру 18:12
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец 06:59
Политика
Экс-посол Австрии в РФ назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы в ЕС была единая групп стран, готовых поддержать соответствующее решение.
Наша версия 08:34
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РБК 09:48
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Армия и оружие
CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море
Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
ТАСС 18:23
Армия и оружие
Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник
Спецслужбы США узнали местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера.
Lenta.ru 15:40
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Авто
Представлен Volkswagen Golf новой генерации
Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Tvoe-avto.com 25 октября в 05:55
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com 17:07
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия вчера в 05:18
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Футбол
Гендиректор «Зенита» заявил о решении выкупа Йордана Осорио
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» заявил о выкупе венесуэльского защитника Йордана Осорио.
Невские Новости 17:27
Армия и оружие
Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом
Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Футбол
«Спартак» Тедеско громит в гостях «Локомотив»
Матч завершился с разгромным для "Локомотива" счетом 0:3. "Спартак" одержал важнейшую и первую за долгое время победу.
Inc-news.ru 12:02
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек.
РБК 16:16