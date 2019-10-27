Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС. Поправки вступают в силу с 27 октября 2019 года.

Политика В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Армия и оружие Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Общество В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Политика Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.

Шоу-бизнес Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.