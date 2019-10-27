Политика
Газета.RuИзраиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС. Поправки вступают в силу с 27 октября 2019 года.
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Футбол
Самюэль Жиго: «„Спартак“ движется поступательно»
Прошел только один матч, «Спартак» движется поступательно, — сказал Жиго.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Культура
Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня
23 октября на просторах YouTube появился новый трек Артура Пирожкова. Исполнитель выпустил клип на песню «Она решила сдаться».
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Политика
Россиянки, сбежавшие из сирийских лагерей, просят Путина о помощи
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
Политика
В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России
Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Происшествия
Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Политика
Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса
Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Футбол
«Севилья» спокойно разобралась с «Хетафе»
В предпоследнем матче 10-го тура «Севилья» играла с «Хетафе».
Футбол
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности
Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Происшествия
В Калуге водитель джипа на переходе насмерть сбил женщину с ребенком
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Футбол