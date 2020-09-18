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Газета.Ru
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости". Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новостивчера в 07:04
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Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъвчера в 08:22
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газетавчера в 08:23
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ruвчера в 07:38
ТАСС

Израиль ввел повторный общий карантин

ТАССвчера в 09:18
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 07:18
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новостивчера в 07:04
Известия

Израиль вернул всеобщий карантин из-за коронавируса

Известиявчера в 07:38

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных
Взгляд.рувчера в 07:58
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новостивчера в 08:50
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.
РИА Новостивчера в 14:25
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новостивчера в 12:15
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Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты17 сентября в 08:05
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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