Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости". Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках.В источнике
С чего всё началось
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новостивчера в 07:04
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