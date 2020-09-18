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Газета.Ru
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости". Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъ08:22
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газета08:23
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38
URA.Ru

Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

URA.Ru07:32
ТАСС

Израиль ввел повторный общий карантин

ТАСС09:18
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
REGNUM

Угроза коронавируса: в Израиле введен повторный карантин

REGNUM07:48

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
ТАСС07:41
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Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве

Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:23

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.
РИА Новости13:53

МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
РИА Новости13:09
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Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
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На Украине сообщили о подготовке провокации в Донбассе

Украина проинформировала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о подготовке провокации в Донбассе, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе.
Lenta.ru13:12

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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