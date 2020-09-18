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Газета.Ru
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости". Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Газета.Ru07:18
Российская газета

Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Российская газета08:23
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38
Коммерсантъ

Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

Коммерсантъ08:22
ТАСС

Израиль ввел повторный общий карантин

ТАСС09:18
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
Известия

Израиль вернул всеобщий карантин из-за коронавируса

Известия07:38

В ФРГ отказались раскрыть, где находится бутылка из номера Навального

Власти ФРГ приняли к сведению опубликованную в сети информацию о том, что на бутылке с водой, из которой российский оппозиционер Алексей Навальный мог пить, были обнаружены следы отравляющего вещества.
Внешнеэкономические связи14:55
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.comвчера в 23:54

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.
Первое антикоррупционное СМИ11:24
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