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Газета.Ru
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости". Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Комсомольская правда08:07
РИА Новости

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

РИА Новости07:04
URA.Ru

Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

URA.Ru07:32
Газета.Ru

Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Газета.Ru07:18
Lenta.ru

Израиль возобновил изоляцию

Lenta.ru07:38
REGNUM

Угроза коронавируса: в Израиле введен повторный карантин

REGNUM07:48
Коммерсантъ

Главные анонсы 18 сентября

Коммерсантъ17:00

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
РИА Новости05:52
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily04:07

Объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30% до конца 2020 года

РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".
РИАМО16 сентября в 03:17
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnsk07:23

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии.
РБК08:04

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали

Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО "Янтарь" Александру Карасю.
Коммерсантъ18:23
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«Народный каршеринг» и новые зарядные станции появятся в Москве

Московский транспорт в ближайшем будущем обзаведется рядом новых сервисов, так, в скором времени камеры будут самостоятельно распознавать проблемы на дорогах и инциденты без участия человека, а на территории города будет развиваться «народный каршеринг», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО07:20
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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В Кремле прокомментировали присуждение Шнобелевской премии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шнобелевская премия, являющаяся ироничной пародией Нобелевской премии, ранее присудила свою награду в сфере «Медицинское образование» лидерам России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении.
REGNUM06:31
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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