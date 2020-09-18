«Народный каршеринг» и новые зарядные станции появятся в Москве

Московский транспорт в ближайшем будущем обзаведется рядом новых сервисов, так, в скором времени камеры будут самостоятельно распознавать проблемы на дорогах и инциденты без участия человека, а на территории города будет развиваться «народный каршеринг», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.