Общество
Москва 24Израиль введет обязательный карантин для въезжающих в страну
В Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для граждан, въезжающих в страну. Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху, как сообщает ТАСС.
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Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Игры
В Сети опубликовали релизный трейлер Black Mesa
Создателями ремейка стала группа независимых разработчиков Crowbar Collective: на переосмысление игры авторы потратили 14 лет.
Футбол
УЕФА отменил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса COVID-19 руководство УЕФА объявило об отмене традиционных рукопожатий игроков перед матчами.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.
Наука
Человек и амфибия. Древнюю саламандру назвали в честь питерского ученого
Останки доисторической амфибии палеонтологи обнаружили в Березовском карьере – известном местонахождении в Красноярском крае – недалеко от города Шарыпово: здесь находят кости древних рыб, рептилий, млекопитающих, травоядных и хищных динозавров.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Энергетика
Нефть подешевеет, а бензин нет — эксперт. Русская народная примета
Резкое падение цены на нефть не приведет к соответствующему снижению стоимости топлива для потребителей, заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян 9 марта, сообщает ТАСС.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Наука
Панацея, дочь Асклепия: можно ли создать лекарство от всех болезней
На самом деле, согласно современным медицинским представлениям о человеческом организме, как бы ни хотелось ученым создать панацею, это в принципе невозможно.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.
Общество
Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса
Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.