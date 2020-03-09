Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла на 7% Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.

Общество Суд в Сан-Франциско приступил к рассмотрению дела россиянина Никулина Стороны обвинения и защиты в понедельник отобрали жюри присяжных в рамках начавшегося в федеральном суде Северного округа штата Калифорния рассмотрения по существу дела российского гражданина Евгения Никулина, получившего обвинения в США в киберпреступлениях.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Политика Госдума рассмотрит поправки в Конституцию во втором чтении Как сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению документа поступило 387 поправок, в том числе предложенные президентом.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Политика Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

Происшествия 9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.

Общество Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.

Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.