Общество

ТАССТАССИзраиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
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Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих

RT на русскомвчера в 19:21

В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев

РИА Новостивчера в 14:34

Власти Израиля ввели карантин для всех въезжающих в страну

РБКвчера в 16:07

Израиль введет карантин для всех приезжающих из-за границы

Lenta.ruвчера в 15:19

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

ТАССвчера в 14:50

Власти Израиля ввели карантин для всех въезжающих в страну

REGNUMвчера в 15:28

В Израиле ввели карантин для всех приезжающих из-за границы

РЕН ТВвчера в 14:15
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
ТАСС 00:15
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова

Мальчику исполнилось четыре года. Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова.
Пятый канал вчера в 12:24
Общество

Суд в Сан-Франциско приступил к рассмотрению дела россиянина Никулина

Стороны обвинения и защиты в понедельник отобрали жюри присяжных в рамках начавшегося в федеральном суде Северного округа штата Калифорния рассмотрения по существу дела российского гражданина Евгения Никулина, получившего обвинения в США в киберпреступлениях.
Московский Комсомолец 00:00
Политика

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
РИА Новости вчера в 02:59
Экономика

Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»

Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Политическая Экспертиза вчера в 13:02
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение.
Газета.Ru 01:18
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Культура

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон

В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
REGNUM 00:40
Хоккей

Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху

РИА Новости вчера в 14:13
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Госдума рассмотрит поправки в Конституцию во втором чтении

Как сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению документа поступило 387 поправок, в том числе предложенные президентом.
Парламентская газета вчера в 17:27
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 08 марта в 01:49
Общество

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Общество

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском

Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
ИрСити вчера в 23:37
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Общество

Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае

Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Московский Комсомолец вчера в 23:30
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ 08 марта в 06:28
Общество

Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году

Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Orenonline.ru вчера в 08:34
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