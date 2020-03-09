Общество
ТАССИзраиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
Общество
В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны
Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова
Мальчику исполнилось четыре года. Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова.
Общество
Суд в Сан-Франциско приступил к рассмотрению дела россиянина Никулина
Стороны обвинения и защиты в понедельник отобрали жюри присяжных в рамках начавшегося в федеральном суде Северного округа штата Калифорния рассмотрения по существу дела российского гражданина Евгения Никулина, получившего обвинения в США в киберпреступлениях.
Политика
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
Экономика
Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»
Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Общество
Появилась новая схема кражи денег с банковских карт
Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение.
Культура
В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон
В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Происшествия
На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Политика
Госдума рассмотрит поправки в Конституцию во втором чтении
Как сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ко второму чтению документа поступило 387 поправок, в том числе предложенные президентом.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Общество
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Происшествия
9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском
Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Энергетика
Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Общество
Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае
Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.