Общество
ТАССИзраиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
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Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Финансы
Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти
Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Финансы
Обвал цен на нефть и курса рубля. Что произошло и чего ждать теперь?
Утром 9 марта цена на нефть Brent упала более чем на 30%. Вслед за этим обвалился курс рубля — евро и доллар обновили максимум с 2016 года.
Наука
Китайцы применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Финансы
Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля
Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Экономика
Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге.
Кино
Появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты". Короткий видеосюжет опубликован "ВКонтакте".
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Кино
Вышел трейлер сериала «Третий день» с Джудом Лоу
Телеканал HBO выпустил трейлер драматического сериала "Третий день", где главную роль сыграл двухкратный номинант на прмию "Оскар" Джуд Лоу ("Шерлок Холмс", "Молодой Папа").
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Армия и оружие
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»
На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза».
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Культура
Лариса Голубкина отмечает юбилей
Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле Театра Российской Армии.
Общество
В Италии число заражений коронавирусом превысило девять тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.