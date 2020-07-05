Армия и оружие

ТАССТАССИзраильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, в результате чего сирены ПВО сработали первый раз за вечер, указали в армейской пресс-службе. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших и ущербе после этого обстрела не поступало.
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Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
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«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
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Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
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Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом

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Путин заявил о важности поправок к Конституции для развития России

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Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

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