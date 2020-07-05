Армия и оружие
ТАССИзраильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, в результате чего сирены ПВО сработали первый раз за вечер, указали в армейской пресс-службе. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших и ущербе после этого обстрела не поступало.
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Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РБК 15:27
Путешествия
Отели Крыма и Кубани подняли цены в два раза
На июль и август забронировать номер уже почти невозможно, дело в притоке туристов, которые обычно отдыхают за рубежом, а в этом году решили отправиться в Крым и на Кубань из-за закрытых границы, пишет "Интерфакс".
Вестник Кавказа 12:53
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru 06:48
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«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ
В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
RT на русском 15:57
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
«Зенит» опубликовал видео, как празднует чемпионство в раздевалке
Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры из раздевалки, в которой игроки и тренерский штаб петербургской команды празднуют победу в чемпионате России.
Metaratings 15:56
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.
Известия 14:27
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса на пациентах
В ходе тестов выяснилось, что три упомянутых лекарства почти не приводят к снижению смертности от COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 15:56
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Технологии
Обновление Windows 10 вызвало проблемы с хранилищем OneDrive
Вашингтон, 4 июля 2020, 13:56 — REGNUM Часть пользователей компьютеров под управлением Windows 10 столкнулась с проблемами при использовании облачного хранилища OneDrive после установки обновления операционной системы.
REGNUM вчера в 06:56
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Политика
Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
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Политика
Путин заявил о важности поправок к Конституции для развития России
Президент России Владимир Путин уверен, что принятие поправок к действующей Конституции является правильным шагом.
Общественная служба новостей 07:10
Футбол
Агент Манджукича опроверг интерес со стороны «Локомотива»
Иван Цветкович, агент хорватского нападающего Марио Манджукича, высказался об информации, согласно которой форвардом интересуется московский "Локомотив", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 15:15
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Общество
Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле
Нетаньяху 2 июля заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших.
РИА Новости 09:06