Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИзраильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. "Около 450 ракет были выпущены в сторону Израиля за порядка 50 часов", - сказал Конрикус в ходе телефонного брифинга.
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