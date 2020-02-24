Армия и оружие
Российская газетаИзраильская армия нанесла удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Отмечается, что атака была произведена в ответ на ракеты, выпущенные по израильским гражданским лицам.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Космос
На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось
Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Авто
Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
Авто
Российский дебют Geely Coolray может быть отложен из-за коронавируса
На заводе «БелДжи» из-за коронавируса Covid-19 прервались поставки необходимых комплектующих производства нового кроссовера Geely Coolray, который уже стал дефицитным на рынке Беларуси.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Космос
«NASA хочет понять»: Внутри Марса происходят таинственные явления
Следовательно, NASA вполне резонно хочет понять, что периодически и очень таинственно возникает внутри Марса.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Наука
Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови
Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
Авто
В Петербурге выросли продажи автомобилей с пробегом
Как пишет «Автостат Инфо», продажи на вторичном рынке автомобилей в Северной столице в январе выросли на на 8,4% по сравнению с январем прошлого года (с 8609 до 9334 экземпляров).
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору ингредиентов для блинов
Оказалось также, что в выборе масла тоже есть свои тонкости: надпись на упаковке «масло» ещё не говорит о том, что перед покупателем натуральный продукт, в названии долго быть уточнение — «любительское», «крестьянское», «бутербродное» или «чайное», информирует Роспотребнадзор.
Здоровье
Прирожденные альфа-самцы. Эксперименты показали, как возникают лидеры
Оказалось, что концентрация гормонов стресса в фекалиях вожаков в среднем в несколько раз выше, чем в экскрементах их заместителей — так называемых бета-самцов.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).