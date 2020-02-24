Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИзраильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Отмечается, что атака была произведена в ответ на ракеты, выпущенные по израильским гражданским лицам.
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