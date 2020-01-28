Политика
РИА НовостиИзраильская армия решила усилить присутствие в Иорданской долине
Армия обороны Израиля усиливает присутствие в Иорданской долине, - сообщила армейская пресс-служба. "После текущей оценки ситуации, проведенной в ЦАХАЛ (ВС Израиля - ред.), было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками", - говорится в сообщении военных.
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Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Общество
Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае
«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Кремль ответил Зеленскому о вине СССР за Вторую мировую войну
Кремль ответил Владимиру Зеленскому на его заявление о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны.
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Армия и оружие
США пытаются выдать жертв удара Ирана за небоевые потери
Соединенные Штаты продолжают скрывать реальное количество жертв при ракетном ударе Ирана по американской базе в Багдаде, распространяя фейковые новости.
Происшествия
Американец прожил 10 лет с червем в мозге
Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
79-летняя Лариса Голубкина была госпитализирована в московскую клинику сегодня, 27 января.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Авто
Новое поколение хэтчбека SEAT Leon раскрыто на фото
Совсем недавно, в одном из профилей Instagram, появилась фотография, на которой запечатлен серийный SEAT Leon и без грамма камуфляжа.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
Транспорт
Дорогу регионального значения Южно-Сахалинск — Лесное хотят закрыть для автомобилей
Администрация Южно-Сахалинска поддерживает предложение жителей закрыть дорогу на Лесное, которая расположена выше городского парка, для автомобилей и использовать ее как туристическую тропу.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Футбол
«Интер» объявит о трансфере Эриксена во вторник
Футбол
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победу в четвертьфинале
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Роджер Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.