Политика

РИА НовостиРИА НовостиИзраильская армия решила усилить присутствие в Иорданской долине

Армия обороны Израиля усиливает присутствие в Иорданской долине, - сообщила армейская пресс-служба. "После текущей оценки ситуации, проведенной в ЦАХАЛ (ВС Израиля - ред.), было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками", - говорится в сообщении военных.
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