США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.