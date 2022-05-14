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Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру

Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас.
Lenta.ru
Средства противовоздушной обороны Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник.
РБК
Контр-адмирал также отметил, что в результате израильских авиаударов погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, ранены два сирийских военнослужащих.
РИА Новости
Были повреждены склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.
Life.ru

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Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас
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Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру
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