Политика

REGNUMREGNUMИзраильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
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Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
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В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
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В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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