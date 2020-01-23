Политика
REGNUMИзраильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
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Политика
Президент назначил Козака замглавой администрации президента
Бывшего вице-премьера Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента.
Экономика
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Наука
Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
Общество
Составлен список самых популярных у россиян фруктов и овощей
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Путин начал однодневный визит в Израиль
Политика
Зеленский отказался от участия в Форуме памяти жертв Холокоста
Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским отказалась от участия в Форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, сообщили СМИ.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Игры
В Epic Games Store раздают The Bridge
В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Bridge. The Bridge – двухмерная игра-головоломка, выпущенная в феврале 2013 года.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Армия и оружие
Новый вертолет для спецназа разработан в России
Холдинг "Вертолеты России" разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
50-летняя рязанка Екатерина Егина завоевала титул «Grandmama Europe» на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, - сообщает рязанская «Комсомолка».
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Гаджеты
Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, сильный рост на серверном направлении
Ставки на оживление спроса в серверном сегменте сработали — по крайней мере, компания Intel заявила об увеличении выручки на данном направлении на 19 %.
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
Гаджеты
В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X
В Сети опубликовали снимки новой игровой приставки Xbox Series X, которая будет официально представлена в нынешнем году.