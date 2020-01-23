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Игры В Epic Games Store раздают The Bridge В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Bridge. The Bridge – двухмерная игра-головоломка, выпущенная в феврале 2013 года.

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Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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