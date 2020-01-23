Политика
REGNUMИзраильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
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Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Футбол
«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса
Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Политика
Путин обновил состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Футбол
Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
Авто
Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 610 человек
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у гражданина России, который с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
Гаджеты
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире по результатам тестирования быстродействия.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Футбол
СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой мошенницы
Актрису несколько месяцев водила за нос экс-помощница.