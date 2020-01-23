Политика

REGNUMREGNUMИзраильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
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Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
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Путин обновил состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
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Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у гражданина России, который с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
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Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
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Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире по результатам тестирования быстродействия.
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