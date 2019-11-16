Армия и оружие
ИзвестияИзраильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
Маневры проходили на аэродроме Увда неподалеку от сектора Газа. В них участвовали бомбардировщики, новейшие истребители пятого поколения F-35I, стоящие на вооружении Израиля, F-15, 12 самолетов F-16 ВВС США, четыре греческих истребителя, шесть немецких Eurofighters, а также F-35 Италии.
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В учениях участвовали десятки израильских самолетов от старых F-15 до новых F-35 и по меньшей мере 34 иностранных истребителя, сообщает портал Breaking Defense.Вести.Ru12:04
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