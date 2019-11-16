Армия и оружие

РБКРБКИзраильские истребители F35 отработали «уход» от российских С-400

По данным издания, маневры состоялись во время военных игр «Голубой флаг», в них приняли участие военные из США, Германии, Италии и Греции.
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с чего всё началось
В учениях участвовали десятки израильских самолетов от старых F-15 до новых F-35 и по меньшей мере 34 иностранных истребителя, сообщает портал Breaking Defense
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Израильские истребители F35 отработали «уход» от российских С-400

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