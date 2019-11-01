Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUИзраиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету. Ответом Тель-Авива стал обстрел нескольких объектов организации «ХАМАС». Ранее ГЛАС сообщал, что Украина заявила о подготовке жестких требований к России по транзиту газа.
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