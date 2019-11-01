Армия и оружие
ГЛАС.RUИзраиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету. Ответом Тель-Авива стал обстрел нескольких объектов организации «ХАМАС». Ранее ГЛАС сообщал, что Украина заявила о подготовке жестких требований к России по транзиту газа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
Газета.Ru вчера в 21:50
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru вчера в 14:39
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве
В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс 3 градусов.
РБК 04:17
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика
Премьер Узбекистана выступил на заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил перед коллегами в Ташкенте на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.
Sputnik Узбекистан 02:32
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику
Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM вчера в 16:14
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ 31 октября в 11:45
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском вчера в 05:53
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Наука
Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики
Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».
Популярная механика вчера в 12:54
Футбол
Кафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном
Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся.
Чемпионат вчера в 16:23
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20