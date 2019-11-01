Армия и оружие
Аргументы и ФактыИзраильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Люди не пострадали, однако здание было разрушено. В четверг, 31 октября, из сектора Газа также была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
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