Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИзраильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

Люди не пострадали, однако здание было разрушено. В четверг, 31 октября, из сектора Газа также была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
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