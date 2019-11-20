Армия и оружие
Комсомольская правдаИзраильские военные нанесли удары по окрестностям Дамаска
Израильские военные объявили, что в ночь на среду, 20 ноября, нанесли серию ударов по двум десяткам объектов, принадлежащих иранскому подразделению «Аль-Кудс» и правительственным силам Сирии.
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с чего всё началось
Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.РБКвчера в 23:38
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