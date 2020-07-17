Коронавирус
Rambler News ServiceИзраильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса. Об этом рассказал заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен в комментарии «РИА Новости».
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с чего всё началось
Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.РИА Новостивчера в 21:06
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Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса
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