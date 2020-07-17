Коронавирус

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Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
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с чего всё началось

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
РИА Новостивчера в 21:06

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Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за пандемии

Газета.Ru02:50

Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:05

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

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Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Известиявчера в 22:58

Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса

Комсомольская правда01:08

Врач рекомендовал привиться от сезонного гриппа осенью

RT на русскомвчера в 21:09

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 21:06
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Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM вчера в 15:05
Общество

В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса. На 18 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 49 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:21
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Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
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Спорт

В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War

В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru вчера в 11:11
Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
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Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о своих чувствах к мачехе

Репутация у мачехи Гарри была не самая лучшая. Герцог Сассекский заявил, что их с братом жалеть не стоит.
Слово и Дело 02:45
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Технологии

Похожего на Дарта Вейдера подводного таракана нашли в Индийском океане

Глубоководный таракан с множеством лапок был обнаружен на дне Индийского океана.
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Общество

В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса

До настоящего времени в регионе выявили 8159 случаев инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 03:45
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Общество

За сутки в Тульской области выявили 49 носителей коронавируса

За последние сутки в Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:05
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
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Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Хоккей

«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Кино

Фестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде 17 июля, в пятницу вечером.
Newsroom24 вчера в 22:00
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
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